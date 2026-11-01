Dogs In a Pile @ Town Ballroom

HomeMusic newsPhotosVideosMusic calendar ↗PHOTO GALLERYDogs In a Pile @ Town BallroomNovember 1, 2026 · 29 photos Dogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomDogs In a Pile @ Town BallroomFacebookXEmailCopy linkSharePrintLarger textShare the full album on Facebook and Check out our Instagram Page for more highlights Dogs in a Pile SetlistView / update on Setlist.fm More music coveragePhoto gallery · Nov 1, 2026Kitchen Dwellers @ Town BallroomView photos →Photo gallery · Oct 29, 2026Melvin Seals & JGB @ Town BallroomView photos →Photo gallery · Oct 26, 2026Tab Benoit @ Town BallroomView photos →Photo gallery · Oct 26, 2026TWO NIGHTS with The Disco Biscuits @ Town BallroomView photos →