IG
LATEST HEADLINES
Latest news from WNYmedia →
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
PHOTO GALLERY

Dogs In a Pile @ Town Ballroom

· 29 photos

Dogs In a Pile @ Town Ballroom

Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom
Dogs In a Pile @ Town Ballroom

Share the full album on Facebook and Check out our Instagram Page for more highlights

Dogs in a Pile Setlist

Concert setlist from Setlist.fm

View / update on Setlist.fm

More music coverage

kitchen dwellers town ballroom 001 1781182170158473
Photo gallery · Nov 1, 2026Kitchen Dwellers @ Town BallroomView photos →
melvin seals jgb town ballroom 001 1778148140461876
Photo gallery · Oct 29, 2026Melvin Seals & JGB @ Town BallroomView photos →
tab benoit town ballroom 001 1774675657475791
Photo gallery · Oct 26, 2026Tab Benoit @ Town BallroomView photos →
two nights with the disco biscuits town ballroom 001 1774323924177631
Photo gallery · Oct 26, 2026TWO NIGHTS with The Disco Biscuits @ Town BallroomView photos →
LATEST

Search this site